Mit einer emotionalen Zeremonie hat der Deutsche Basketball Bund am Donnerstag vor dem EM-Auftakt der deutschen Mannschaft gegen Frankreich Superstar Dirk Nowitzki geehrt. Im Beisein von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wurde das Nationaltrikot von Nowitzki mit der Nummer 14 in der Kölner Lanxess Arena unter das Hallendach gezogen. In Zukunft wird kein deutscher Spieler diese Nummer mehr im Nationalteam tragen.