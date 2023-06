Über sieben Jahre mussten die Fans von Ratiopharm Ulm auf diesen Tag warten. Seit dem 8. Juni 2016 fand in der modernen Arena in Neu-Ulm kein Finalspiel der Basketball-Bundesliga mehr statt - das wird sich an diesem Mittwoch (20.30 Uhr/Sport1 und MagentaSport) ändern. Dementsprechend groß war der Ticketandrang vor Spiel drei gegen Favorit Telekom Baskets Bonn, der wie die Gastgeber eine 2:1-Führung in der Serie im Modus Best-of-five erreichen möchte. Innerhalb von einer Minute waren alle Tickets vergriffen. Selbiges gilt für Spiel vier am Freitagabend (20.30 Uhr) - dann könnte Ulm, aber auch Bonn, den Titel perfekt machen.