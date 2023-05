Für NRW-Verkehrsminister Oliver Krischer (Grüne) zeigt die Sprengung der Autobahnbrücke Rahmede in Lüdenscheid, dass beim Straßenbau Sanierung künftig Vorrang vor Neubau haben muss. Die Infrastruktur - sowohl Straße als auch Schiene - sei jahrzehntelang vernachlässigt worden, sagte Krischer am Montag im WDR. "Wir haben zu sehr auf den Neubau geguckt, und das holt uns jetzt mit Macht an ganz vielen Stellen ein." Die Sprengung der Rahmede-Brücke sei jetzt immerhin auch ein Symbol dafür, dass es vorangehe.