Vor einem Spitzentreffen mit Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) an der gesperrten Autobahnbrücke Rahmede bei Lüdenscheid hat Nordrhein-Westfalen dem Bund Verzögerungen vorgeworfen. In einem Sieben-Punkte-Papier, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt, fordert NRW-Umwelt- und Verkehrsminister Oliver Krischer (Grüne) einen verbindlichen Zeitplan für den Neubau der Brücke, ein Beschleunigungskonzept und schnellere Entscheidungen. "Es ist nicht erkennbar, dass das Vorhaben "Rahmede-Talbrücke" als ein "Sonderfall" vom Bundesverkehrsministerium mit Nachdruck verfolgt wird", heißt es darin. Zuerst hatte der WDR über das Papier berichtet.

Die gesperrte marode Talbrücke sorgt seit acht Monaten für überlastete Ausweichstrecken und Unmut bei Anwohnern und Pendlern. Die Brücke auf der A45 - der wichtigsten Verbindung zwischen dem Ruhrgebiet und Frankfurt am Main - soll im Dezember gesprengt und dann neu gebaut werden. Wissing will sich am Mittwoch ein Bild von der Baustelle machen und an einem Bürger- und Wirtschaftsgespräch teilnehmen.

Das kritische Papier aus dem NRW-Verkehrsministerium enthält laut Überschrift "Vorschläge zum Spitzengespräch". Unter anderem fordert NRW Entlastungsmaßnahmen, damit der Fern- und Schwerverkehr Lüdenscheid weiträumig umfährt. So könne als Anreiz für den Umweg und die damit verbundene längere Wegstrecke etwa die streckenabhängige Lkw-Maut für die zusätzliche Wegstrecke ausgesetzt werden.