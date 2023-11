Der Kölner Hauptbahnhof ist der Bahnhof mit den jährlich meisten Zughalten in NRW und damit ein Nadelöhr für Bahnreisende. Am Sonntagabend kommt es wegen Bauarbeiten zu starken Einschränkungen.

Bahnreisende rund um Köln müssen sich am Sonntagabend und in der Nacht zum Montag auf massive Einschränkungen im Fern- und Regionalverkehr einstellen. Wegen Bauarbeiten sei der Kölner Hauptbahnhof fast für den kompletten Zugverkehr bis Montagmorgen um 5.00 Uhr gesperrt, sagte ein Sprecher der Deutschen Bahn am Sonntag.

Grund für die Sperrung sind Arbeiten für ein neues elektronisches Stellwerk, das bis Ende 2025 in Betrieb gehen soll. Unter anderem sollen neue Signalmasten aufgestellt, Weichen umgebaut und Kabel verlegt werden, um den Bahnhof für den zunehmenden Zugverkehr fit zu machen.

Fern- und Regionalzüge werden nun umgeleitet und halten nicht am verkehrsreichsten Bahnhof in Nordrhein-Westfalen. Lediglich S-Bahnen und die RB25 sind nicht betroffen und fahren den regulären Weg.

Fernverkehrszüge aus Richtung Koblenz oder Frankfurt halten ersatzweise in Köln Messe/Deutz, Züge aus Brüssel in Köln-Ehrenfeld. Fernzüge aus und in Richtung Ruhrgebiet starten oder enden bereits in Düsseldorf oder Wuppertal/Solingen.

Im Regionalverkehr kommt es nach Bahnangaben teilweise zu weitreichenden Einschränkungen mit Umleitungen und Ausfällen. Reisende sollten sich im Internet oder in der App über die Fahrplanänderungen informieren, zudem gebe es Aushänge auf den Bahnsteigen.

Der Kölner Hauptbahnhof ist mit rund 310.000 Reisenden und Besuchern täglich sowie 410.000 Zughalten pro Jahr der meistbesuchte Bahnhof in NRW. Auf Platz zwei und drei folgen Düsseldorf (250.000 Reisende) und Essen (152.000 Reisende).

