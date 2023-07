Bronze statt Doppel-Gold: Léon Schäfer hat nach seinem Weitsprung-Sieg mit Weltrekord den zweiten Erfolg bei der Para-WM der Leichtathleten knapp verpasst. Über 100 Meter der Unterschenkel-Amputierten wurde Schäfer am Montag nach einem extrem spannenden Einlauf mit fünf Athleten innerhalb von 17 Hundertstelsekunden Dritter. Dabei lief er im letzten Wettkampf der WM in 12,18 Sekunden persönliche Bestzeit. Der Sieg ging an den Niederländer Joel de Jong, der nur 12,09 Sekunden benötigte. Auch bei den Paralympics 2021 in Tokio hatte Schäfer Bronze im Sprint geholt.