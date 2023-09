Im ersten Halbjahr 2023 sind in Nordrhein-Westfalen nach vorläufigen Zahlen des Statistischen Landesamtes IT.NRW 74.812 Kinder geboren worden. Das seien 6,4 Prozent weniger als in der ersten Jahreshälfte 2022, berichteten die Statistiker am Dienstag. Dagegen stieg die Zahl der Sterbefälle im bevölkerungsreichsten Bundesland an. Mit 115.068 Gestorbenen zwischen Januar und Juni 2023 gab es nach Angaben der Statistiker 2,3 Prozent mehr Sterbefälle als im selben Zeitraum 2022.

Im ersten Halbjahr 2023 sind in Nordrhein-Westfalen nach vorläufigen Zahlen des Statistischen Landesamtes IT.NRW 74.812 Kinder geboren worden. Das seien 6,4 Prozent weniger als in der ersten Jahreshälfte 2022, berichteten die Statistiker am Dienstag. Dagegen stieg die Zahl der Sterbefälle im bevölkerungsreichsten Bundesland an. Mit 115.068 Gestorbenen zwischen Januar und Juni 2023 gab es nach Angaben der Statistiker 2,3 Prozent mehr Sterbefälle als im selben Zeitraum 2022.

Mitteilung