Hanna Kebinger und Benedikt Doll bilden das zweite deutsche Team beim "Biathlon auf Schalke" am 28. Dezember. Das wurde am Mittwoch beim Forum Nordicum der nordischen Skisportjournalisten im österreichischen Bad Mitterndorf bekannt gegeben. Das Team Deutschland I bilden Roman Rees und Sophia Schneider.

"Ich freue mich sehr, in diesem Jahr in Gelsenkirchen an den Start gehen zu dürfen. Dort bekommen wir als Biathleten ein besonderes Erlebnis geboten - vor allem beim diesjährigen Jubiläum. Das wird spektakulär", sagte Kebinger, die in der vergangenen Saison den Sprung in die deutsche WM-Mannschaft geschafft hatte und dort in allen vier Einzelrennen zum Einsatz kam. Mit der Staffel schaffte sie schließlich die Silbermedaille.

Doll ist nicht zum ersten Mal auf Schalke dabei. Der Sprint-Weltmeister von 2017 hat bei der 20. Auflage der beliebten Veranstaltung Großes vor. "Vergangenes Jahr ist es meinem Team leider nicht gelungen, einen Sieg einzufahren. Daher bin ich jetzt noch motivierter, um den ersten Platz mitzukämpfen. Gerade weil es das 20. Jubiläum ist, wäre das ein toller Erfolg", sagte Doll.

