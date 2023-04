Ein 20 Jahre alter Motorradfahrer ist bei einem Unfall in Bielefeld lebensgefährlich verletzt worden. Er habe am Dienstagabend die Kontrolle über sein Motorrad verloren, teilte ein Sprecher des Polizeipräsidiums in Bielefeld am frühen Mittwochmorgen mit. Nach ersten Erkenntnissen seien keine weiteren Verkehrsteilnehmer am Unfall beteiligt gewesen. Weitere Details zum Unfallhergang waren zunächst unklar.