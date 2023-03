Mit Speiseöl hat die Polizei in Bielefeld mehrere Klimaaktivisten von einer Straße losgelöst - sie hatten dort am Montagabend kurze Zeit eine zentrale Kreuzung blockiert. Wie die Polizei mitteilte, waren vier Aktivisten der Gruppe Letzte Generation an der Aktion beteiligt. Ihre Personalien wurden festgestellt, anschließend erhielten sie Platzverweise, außerdem müssen sie nun mit Strafanzeigen rechnen. Der Verkehr wurde während der Aktion zeitweilig über den Gehweg umgeleitet.