Bei einem Auffahrunfall auf der A30 bei Bünde sind am Samstagmorgen sechs Menschen verletzt worden, darunter zwei Kinder im Alter von acht und zwölf Jahren. Alle Unfallopfer mussten in umliegende Krankenhäuser gebracht werden, wie die Polizei mitteilte. Die Rettungskräfte waren mit einem Großaufgebot vor Ort. Die A30 wurde in Richtung Hannover etwa zwei Stunden voll gesperrt.