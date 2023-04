Ein Brand von drei Wohnhäusern hat am Samstag und Sonntag in Bielefeld für einen Großeinsatz der Feuerwehr gesorgt. Fünf Bewohnerinnen und Bewohner hätten sich ins Freie retten können, sagte ein Sprecher der Feuerwehr Bielefeld in der Nacht zum Sonntag. Ein Haus im Bielefelder Stadtteil Oldentrup stand in Vollbrand, dann griffen die Flammen auf zwei weitere Häuser über. Zwischenzeitlich habe die Gefahr bestanden, dass der Brand auf einen anliegenden Supermarkt überschlagen könnte. Dies habe die Feuerwehr verhindert. Den Angaben zufolge waren mehr als 100 Einsatzkräfte vor Ort.