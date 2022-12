Auf der Autobahn 2 bei Bielefeld ist am frühen Freitagmorgen ein Lastwagen in Brand geraten. In Richtung Hannover sei auf Höhe der Raststätte Lipperland-Süd am Morgen nur eine Spur befahrbar, wie die Polizei mitteilte. Ab Bielefeld-Ost staute sich der Verkehr den Angaben zufolge gegen 8.30 Uhr auf einer Länge von rund vier Kilometern.