Beim Pilzesammeln hat ein Mann in einem Waldstück in Bielefeld die sterblichen Überreste eines 33-Jahre alten Mannes gefunden. Der Spaziergänger habe den grausigen Fund Dienstag vergangener Woche (18. Oktober) gemacht und der Polizei gemeldet, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft Bielefeld am Freitag mit.