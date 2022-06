Im Fall einer seit April vermissten 17-jährigen Bielefelderin verdichtet sich ein Anfangsverdacht gegen Familienmitglieder. Am Donnerstag wurden mehreren Örtlichkeiten in Bielefeld und in Bedburg im Rhein-Erft-Krei durchgeführt, wie die Polizei berichete. Kriminalbeamten hätten umfangreiches IT-Material sichergestellt. Die Mordkommission «Reise» verspreche sich bei der Auswertung Informationen über den Verbleib des Mädchens sowie Hinweise auf die Vorgänge in der Türkei und dem Irak zu.