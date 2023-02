Für die Jugendherbergen in Nordrhein-Westfalen ist die Pandemie-Flaute überwunden. Vor allem das "Comeback der Klassenfahrten" habe 2022 zu einer positiven Entwicklung mit stark steigenden Übernachtungszahlen beigetragen - das gelte deutschlandweit ebenso wie im bevölkerungsreichsten Bundesland, berichtete das Deutsche Jugendherbergswerk (DJH) am Dienstag in Bielefeld.