Die Erstklässler gehen zum neuen Schuljahr mit einem starken Jahrgang an den Start. Was sie möglicherweise an Corona-Einschränkungen erwartet, hat die neue Schulministerin noch nicht verraten.

Im neuen Schuljahr werden in Nordrhein-Westfalen rund 171.000 Erstklässler an den Start gehen. Das teilte das Schulministerium auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur in Düsseldorf mit. Damit treten etwa 5000 "I-Dötzchen" mehr ihre Schullaufbahn an als ein Jahr zuvor.