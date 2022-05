An der Essener Folkwang Universität startet in dieser Woche ein «Schülerlabor der Künste» als bundesweites Modellprojekt. Es geht dabei um künstlerische Nachwuchsförderung in eintägigen Workshops für Schüler ab der Jahrgangsstufe 9, teilten die Hochschule und die Krupp-Stiftung mit, die das Projekt finanziert.