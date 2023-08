Rund jeder achte Hochschulabsolvent in Nordrhein-Westfalen hat vergangenes Jahr das Studium an einer privaten Hochschule abgeschlossen. 13.720 der insgesamt rund 111.150 Prüflinge in NRW hätten das Studium erfolgreich an privaten Hochschulen beendet, teilte das Statistische Landesamt (IT.NRW) am Freitag mit. Das waren 12,3 Prozent. Der Großteil der Absolventen und Absolventinnen (86 Prozent) machte den Abschluss an öffentlichen Hochschulen. 1,7 Prozent der Studenten und Studentinnen erwarben ihren Abschluss an kirchlichen Hochschulen.

Knapp die Hälfte der Absolventen privater Hochschulen absolvierte das Studium in Teilzeit. Mehr als die Hälfte schloss das Studium in Wirtschaftswissenschaften (40,4 Prozent) oder Psychologie (12,6 Prozent) ab.

Noch bis Anfang der 2000er Jahre hatten private Hochschulen in NRW eine eher unbedeutende Rolle gespielt. So lag laut IT.NRW in den 1990er Jahren der Anteil ihrer Absolventen noch unter zwei Prozent. Seit 2007 wird ein markanterer Anstieg verzeichnet.

