Eine fünf Zentner schwere Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg ist vom Kampfmittelbeseitigungsdienst in Köln entschärft worden. "Damit können nun rund 5200 Evakuierte wieder in ihre Wohnungen und Häuser zurückkehren", teilte die Stadt Köln am Abend mit. Um 22.59 Uhr sei die Bombe von den Experten entschärft worden, hieß es. Insgesamt waren rund 180 Menschen an dem Einsatz beteiligt, darunter Polizisten, Feuerwehrleute, Mitarbeiter des Ordnungs- und Verkehrsdienstes sowie von Hilfsorganisationen.