Ein Autofahrer ist in Bochum mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn abgekommen und nach mehreren Überschlägen im Gleisbereich der Straßenbahn auf dem Dach gelandet. Der 33-Jährige wurde bei dem Unfall am Samstagabend laut einer Polizeimeldung leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Ein bei der Unfallaufnahme durchgeführter Alkoholtest ergab laut Angaben der Polizei vom Sonntag einen Wert von knapp zwei Promille. Der 33-Jährige hatte demnach zuvor die Kontrolle über sein Auto verloren und war nach links von der Fahrbahn abgekommen.