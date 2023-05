Bei einer Verpuffung in einer Wohnung im Bochumer Stadtteil Langendreer ist ein Bewohner verletzt worden. Bei dem Brand am Freitagabend wurde eine Trennwand zwischen der betroffenen und einer benachbarten Wohnung in dem Mehrfamilienhaus zerstört, wie die Feuerwehr mitteilte. Beide Apartments waren demnach nach dem Vorfall unbewohnbar.