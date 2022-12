Ein mit Metall beladener Lastwagen ist am Montagmorgen in einem Autobahntunnel in Bochum ins Schlingern geraten und quer auf der Fahrbahn zum Stehen gekommen. Der Grund für den Kontrollverlust sei noch nicht bekannt, teilte die Polizei mit. Der Fahrer, der sich nicht selbst aus dem Führerhaus hatte befreien können, wurde leicht verletzt. Die Zugmaschine und ein Anhänger mussten abgeschleppt werden, die A448 wurde in Richtung Witten für mehrere Stunden gesperrt - das beeinträchtigte den Berufsverkehr. Die Feuerwehr entfernte ausgelaufenen Diesel-Kraftstoff von der Fahrbahn.