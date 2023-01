Polizisten haben am Montagabend in Bochum das Haus eines 56-Jährigen durchsucht, der möglicherweise illegal Waffen besitzen soll. Was bei dem Mann gefunden wurde, dazu wollte ein Polizeisprecher am Abend noch nichts sagen. "Zum Umfang der Sicherstellung wird aus Ermittlungsgründen derzeit keine Angabe gemacht", hieß es. Die Durchsuchung fand im Bochumer Stadtteil Langendreer statt.