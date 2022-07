Er ist so klein, dass er in der Dienstmütze der Polizisten sitzen kann - und so süß, dass die Beamten ihn gar nicht mehr hergeben wollten: Polizisten haben in Bochum einen Hund aufgegabelt, der möglicherweise im Zusammenhang mit einem Einbruch steht. Der Kleine habe allein und verängstigt an einer Straßenecke gestanden. Eine Streifenwagenbesatzung habe ihn erstmal mit auf die Wache genommen. Dort hätten die Polizisten ihn auf den Namen «Anton» getauft.