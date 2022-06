Die Mitarbeiterin eines ambulanten Pflegedienstes hat verhindert, dass eine Seniorin Wertsachen an einen Betrüger aushändigt. Die 46-Jährige kam am Mittwoch in die Bochumer Wohnung der pflegebedürftigen 82-Jährigen. Die alte Frau sei sehr in ein Telefonat vertieft gewesen und habe schließlich Schmuck und Geld auf dem Küchentisch ausgebreitet, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag mit. Die Pflegekraft wurde misstrauisch und alarmierte die Polizei.