Einsatzkräfte der Polizei sind seit Montagmorgen wegen einer Bombendrohung an einer Schule in Solingen im Einsatz. Sie prüfen eine mögliche Bedrohungslage. Dort kann nicht unterrichtet werden.

An der Alexander-Coppel-Gesamtschule in Solingen fällt am Montag der Unterricht wegen einer möglichen Bedrohungslage aus. Die Polizei berichtete von einer Bombendrohung, die von Verantwortlichen der Schule gemeldet worden sei. Die Polizei startete am Montagmorgen eine mehrstündige Durchsuchung des Schulkomplexes, bei der auch Diensthunde zum Einsatz kamen und die am Vormittag andauerte. "Wir nehmen das Ganze ernst", sagte eine Sprecherin der Polizei. Die Polizei sei mit zahlreichen Beamten vor Ort.

Vor einer Woche (16. Oktober) hatte die Polizei wegen eines gezündeten Böllers eine Gesamtschule und eine angrenzende Grundschule in Bochum geräumt. Der Einsatz war zunächst als Amoklage bewertet worden, es konnte aber rasch Entwarnung gegeben werden, wie die Polizei am vergangenen Montag mitgeteilt hatte. Sie war mit zahlreichen Einsatzkräften ausgerückt. Spezialkräfte durchsuchten die Schulgebäude. Hinweise auf eine konkrete Gefahr ergaben sich laut Polizei jedoch nicht.