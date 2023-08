Ein Bus ist am Mittwochmorgen in Bonn in eine Straßenbahn gefahren, woraufhin ein Teil der Bahn entgleist ist. Die beiden Fahrer im Alter von 46 und 59 Jahren wurden dabei verletzt und kamen ins Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Die in der Bahn befindlichen Passagiere kamen mit dem Schrecken davon, in dem Nahverkehrsbus war nur der Fahrer. Er war an einer Ampel vorbei über die viel befahrene Bundesstraße 9 gefahren - ob die Ampel rot war, ist nun Gegenstand der Ermittlungen. Die Straße wurde zwischenzeitlich gesperrt. Der Sachschaden beträgt einer ersten Schätzung zufolge mehrere zehntausend Euro. Zuvor hatte der "General-Anzeiger" berichtet.