Eine Fußgängerin ist in Bonn von einem Motorrad erfasst und tödlich verletzt worden. Die 51-Jährige hatte am Freitag gemeinsam mit ihrem Sohn eine Straße überquert, als die Maschine die beiden erfasste, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Auch der 39-jährige Motorradfahrer wurde verletzt. Rettungskräfte brachten die drei Verletzten ins Krankenhaus, wo die 51-Jährige starb.