Ein Reisebus ist am frühen Samstagmorgen auf der Autobahn 565 in Brand geraten. Der Fahrer bemerkte nahe der Anschlussstelle Bonn-Poppelsdorf Rauch und Feuerschein am Bus, wie die Feuerwehr mitteilte. Daraufhin stellte er das Fahrzeug am Straßenrand ab und verließ es gemeinsam mit den 16 Fahrgästen. Kurz darauf stand der Reisebus bereits in den hinteren Reihen in Flammen.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte brannte bereits der gesamte Bus. Da ihn der Fahrer unter einer Brücke abgestellt hatte, sperrte die Autobahnpolizei die Anschlussstelle für den Verkehr. Experten der Autobahn GmbH, des Tiefbauamtes der Stadt Bonn und Statiker begannen am Samstag mit der Untersuchung der Schäden am Bauwerk, teilte die Stadt Bonn mit. Laut Stadt wurden Teile des Verkehrskontenpunktes wieder freigegeben. Lediglich die Abfahrt vom sogenannten Endenicher Ei nach Poppelsdorf sei nicht möglich, weil an dieser Stelle Betonteile vom Brückenbauwerk unterhalb der Fahrbahn fallen könnten.

Das Reiseunternehmen hatte unterdessen einen Ersatzbus bereitgestellt, damit die Gruppe ihre Fahrt fortsetzen konnte.

