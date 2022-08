Bei einem Zusammenstoß an einer Kreuzung in Vreden (Kreis Borken) sind am Sonntag fünf Menschen schwer verletzt worden. Ein 38 Jahre alter und ein 60 Jahre alter Autofahrer seien dort mit ihren Fahrzeugen kollidiert, teilte die Polizei am Sonntagabend mit. Das Auto des 60-Jährigen sei so stark beschädigt worden, dass er im Wagen eingeklemmt wurde. Die 70 Jahre alte Beifahrerin des 60-Jährigen sowie zwei Kinder im Alter von vier und 14 Jahren, die ebenfalls mit im Wagen fuhren, hätten ebenfalls befreit werden müssen. Alle Beteiligten seien ins Krankenhaus gebracht worden.