Ein 69 Jahre alter Motorradfahrer ist im Kreis Borken bei einem Überholmanöver gegen das Mähwerk eines Traktors gefahren und bei dem Unfall tödlich verletzt worden. Der Mann war am Montagnachmittag mit seinem Motorrad auf der Landstraße 608 in Richtung Reken unterwegs, wie die Polizei mitteilte. Vor ihm fuhr in gleicher Richtung ein Traktor mit angehängtem Mähwerk und hinter diesem ein Auto, wie es hieß.