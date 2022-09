Nach einem schweren Verkehrsunfall auf einer Kreuzung in Heek im Kreis Borken ist am Donnerstagabend ein Rettungshubschrauber angefordert worden. Was genau sich dort ereignete und wie viele Menschen bei dem Unfall verletzt wurden, dazu konnte eine Polizistin in Borken zunächst nichts sagen. Rettungskräfte und Polizei seien noch im Einsatz, hieß es.