Eine 20-jährige Beifahrerin ist beim Zusammenstoß eines Autos mit einem Pannendienst auf der Autobahn 31 bei Gescher (Kreis Borken) in Fahrtrichtung Emden tödlich verletzt worden. Auch der 19-jährige Fahrer des Wagens und zwei weitere Insassen - ein Mann und eine Frau - seien am frühen Morgen schwer verletzt ins Krankenhaus gekommen, sagte ein Sprecher der Polizei am Samstag.

Ein Viehtransporter mit Rindern habe wegen einer Reifenpanne abgesichert und mit Warnlichtern auf dem Standstreifen gestanden. Aus zunächst unbekannter Ursache sei das Auto nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen die hinter dem Lastwagen stehende Pannenhilfe gekracht. Die Lkw-Fahrer blieben unverletzt.

Die Autobahn wurde am Samstagmorgen laut Polizei voll gesperrt. Der Verkehr werde ab dem Kreuz Borken abgeleitet, so der Sprecher. Die Sperrung dauere voraussichtlich bis zum Mittag an. Ein Gutachter sei vor Ort.