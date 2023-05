Borussia Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke hat nach dem Drama im Meisterfinale der Fußball-Bundesliga "drei richtig beschissene Tage" hinter sich gebracht. "So langsam komme ich darüber hinweg", sagte Watzke am Mittwochabend bei RTL am Rande des Endspiels in der Europa League in Budapest. "Wir werden definitiv nächstes Jahr angreifen."