Sie wollten helfen - und verloren dabei ihr Leben: Vor knapp zwei Wochen starben zwei Feuerwehrleute bei einem Brandeinsatz. Bei einer emotionalen Gedenkfeier gedachten Bürger und Kameraden der Toten.

Aus ganz Nordrhein-Westfalen sind sie gekommen: Der Innenhof der Klosteranlage in Sankt Augustin bei Bonn ist am Freitag voller Feuerwehrleute in dunkelblauen Uniformen. Mehr als 2000 Menschen - Bürger und Einsatzkräfte - wollen von den zwei Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr, die am 18. August beim Löschen eines Brandes ums Leben gekommen sind, Abschied nehmen.

Ein vermeintlicher Standardeinsatz sei zum Alptraum geworden, sagt NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) sichtlich bewegt. Ein Brand in einem Motorradgeschäft. Der 36 Jahre alte Feuerwehrmann und die 37 Jahre alte Feuerwehrfrau der Löschgruppe Niederpleis gehörten zu den ersten, die am Einsatzort ankamen. "Sie wollten nur helfen."

Sankt Augustins Bürgermeister Max Leitterstorf (CDU) nennt den 18. Juni "den dunkelsten Tag in der Geschichte" der örtlichen Freiwilligen Feuerwehr. Erst in diesem Jahr habe er den 36-Jährigen mit dem silbernen Abzeichen für 25-jährige Feuerwehr-Zugehörigkeit ausgezeichnet, erzählt er mit brüchiger Stimme. Die 37-Jährige sei auch im Karneval aktiv und nebenberuflich bei einer Werksfeuerwehr tätig gewesen.

Der Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr Königswinter spielt "Jesus meine Zuversicht" und "So nimm denn meine Hände". Ein katholischer und ein evangelischer Pfarrer sprechen Gebete.

Viele der Anwesenden können zwischendurch ihre Tränen nicht zurückhalten - vor allem, als der Leiter der Feuerwehr Sankt Augustin, Herbert Maur, darum bittet, für eine "Rückmeldung der Einsatzleitung" die Mützen abzunehmen: "Lieber Gott, hiermit übergebe ich die Leitung dieses Einsatzes in Deine Hände." Er hoffe, dass der Zusammenhalt der "großen Blaulicht-Familie", von der so viele heute gekommen seien, den Trauernden Kraft gebe.

Reul lobt die Tapferkeit der rund 90.000 ehrenamtlichen Feuerwehrleute im Land, die sich oft in Lebensgefahr begäben, um anderen zu helfen. "Lassen Sie uns das nicht selbstverständlich annehmen, sondern lassen wir die Feuerwehrfrauen und -männer unsere Dankbarkeit spüren."

Was genau dazu führte, dass die beiden Feuerwehrleute in dem brennenden Gebäude starben, ist laut Reul bislang unklar. "Wir wissen noch nicht viel über die Ursache für diesen Unfall, aber wir stehen in der Pflicht, die offenen Fragen zu beantworten", sagt er. "Das sind wir den beiden Verstorbenen schuldig."

