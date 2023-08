Mitten auf der A2 ist am Dienstagabend ein Auto in Flammen aufgegangen. Am Autobahnkreuz Bottrop in Fahrtrichtung Oberhausen kam der Wagen aus unbekannten Gründen zum Stehen und fing an zu brennen, wie die Feuerwehr mitteilte. Das Feuer sei vermutlich durch einen technischen Defekt ausgelöst worden, hieß es. Der Fahrer konnte sich noch rechtzeitig aus dem Wagen befreien, verletzte sich dabei aber leicht. Die Einsatzkräfte brachten die Flammen schnell unter Kontrolle, mussten jedoch die komplette Fahrbahn sperren. Da Kraftstoff auf die Fahrbahn gelaufen war und ebenfalls gebrannt hatte, musste der Unfallort aufwendig gereinigt werden.