Auf einem Recyclinghof in Marl ist am Montagabend ein Brand ausgebrochen. Das Feuer sorgte für einen Großeinsatz der Feuerwehr, wie die Stadt Marl in der Nacht zum Dienstag mitteilte. Nach Angaben eines Polizeisprechers in Recklinghausen gab es keine Verletzten. Bewohnerinnen und Bewohner wurden gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten und Belüftungsanlagen abzustellen. Laut Mitteilung der Stadt Marl habe zu keiner Zeit eine Gefahr für die umliegende Bevölkerung bestanden. Während des Löscheinsatzes sei das Gewerbegebiet, in dem sich der Recyclinghof befindet, gänzlich abgeriegelt worden. Die Brandursache sowie die Schadenshöhe waren nach Polizeiangaben zunächst unklar.