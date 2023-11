Auf dem Einsatzfahrzeug ist in gelber Farbe der Schriftzug "Feuerwehr" zu lesen. Foto

Dachstuhlbrand in Bochum: Ein Mensch tot aufgefunden

Bei Löscharbeiten eines Dachstuhlbrandes in Bochum sind Einsatzkräfte auf einen toten Menschen gestoßen. Die Leiche sei am Mittwochabend im Bereich des Dachbodens des Wohn- und Geschäftshauses aufgefunden worden, teilte ein Feuerwehrsprecher mit. Zur Identität des verstorbenen Menschen konnte der Sprecher zunächst keine Angaben machen.

Der Dachstuhl war am Abend in Vollbrand geraten. Flammen schlugen aus der äußeren Schicht des Daches, wie es weiter hieß. Drei Menschen seien von den Einsatzkräften aus dem Haus im Stadtteil Wattenscheid gerettet worden, sagte der Sprecher. Ein Bewohner wurde wegen des Verdachts einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Ursache für den Brand war zunächst unklar. Insgesamt 60 Mitarbeiter von Feuerwehr und Rettungsdienst waren vor Ort im Einsatz. Das Gebäude ist dem Sprecher zufolge unbewohnbar.

