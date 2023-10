Elf Menschen sind bei einem Brand auf dem Werksgelände eines Autozulieferers im sauerländischen Meschede leicht verletzt worden. Ein Hydraulikschlauch sei am Sonntag geplatzt und das Öl habe sich entzündet, sagte ein Sprecher der Polizei am Montag. Die Mitarbeiter hätten Rauchgas eingeatmet. Fünf von ihnen seien zur Überprüfung im Krankenhaus gewesen. Einen Schaden am Gebäude gab es den Angaben zufolge nicht.