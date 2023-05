Ein Mann ist beim Brand einer Dachgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus in Mülheim an der Ruhr verletzt worden. Nach Auskunft der Feuerwehr wurde der Bewohner am Donnerstag von couragierten Nachbarn aus der Brandwohnung bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr gerettet und ins Freie gebracht. Er wurde mit Verdacht auf eine Rauchvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Die betroffene Wohnung ist nicht mehr bewohnbar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.