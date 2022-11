Nach einem Feuer in einem Wohnhaus in Detmold ist eine 77 Jahre alte Bewohnerin gestorben. Sie habe bei dem Feuer am Freitagabend schwere Brandverletzungen erlitten und sei noch am Abend in eine Spezialklinik geflogen worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Sonntag mit. Dort sei sie am Samstag gestorben. Die Feuerwehr hatte die Seniorin mit einer Drehleiter aus einem brennenden Zimmer befreit.