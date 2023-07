Ein brennender Haufen Sperrmüll hat am Sonntag in Krefeld die Bewohner eines Hauses in Gefahr gebracht. Das Feuer drohte auf eine Wohnung überzugreifen, wie die Feuerwehr mitteilte. Mehrere Bewohner brachten sich in einem Innenhof in Sicherheit, ein Mensch wurde vorsorglich im Krankenhaus untersucht, teilte die Feuerwehr mit.