Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul hat als Gast beim politischen Aschermittwoch der Südwest-CDU die Christdemokraten zu einem leidenschaftlicheren Engagement für Rechtsstaat und Demokratie aufgerufen. "Davon träume ich noch - dass die ganze CDU-Familie statt über Steuergesetze zu streiten mal ausströmt und in der Bevölkerung mal eine Welle der Begeisterung auslöst für dieses tolle Thema, für diesen Rechtsstaat", sagte Reul als Gast bei seinem Amtskollegen Thomas Strobl in Fellbach. Und das sollte dann immer gelten - und nicht aussetzen, wenn man mal falsch geparkt und ein Knöllchen bekommen habe. "Regeln gelten in einem Rechtsstaat für alle", sagte Reul. Dieser sei "so ein wertvolles Gut". Fast überall auf der Welt würden die Menschen sich "über so ein Ding" freuen - "und wir gehen damit nicht sorgfältig um."

Wie die CDU in Baden-Württemberg sind auch die Christdemokraten in NRW in einer Regierungskoalition mit den Grünen - und für Reul hat die Ökopartei in einer Sache sogar Vorbildcharakter. "Die Grünen haben aus dem Thema Umwelt ein Thema gemacht, das jetzt jede Partei betreibt. Wieso können wir sowas eigentlich nicht?"