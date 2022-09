Wegen eines Unfalls mit sechs Verletzten auf der A1 bei Hagen haben sich Autofahrer in Richtung Bremen am Sonntag auf Verzögerungen einstellen müssen. Ein Kleinbus mit sieben Insassen habe sich an der Anschlussstelle Hagen-Nord mehrfach überschlagen und sei gegen die Schutzplanke gekracht, sagte ein Sprecher der Polizei. Dabei sei ein Beteiligter aus dem Sprinter geschleudert und lebensgefährlich verletzt worden. Zudem wurden drei Menschen den Angaben zufolge schwer und zwei weitere leicht verletzt. Der Fahrer blieb unverletzt.