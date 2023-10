Nach dem tödlichen Anschlag in Brüssel hat Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) den Belgiern Solidarität und Unterstützung aus Nordrhein-Westfalen zugesagt. In einem am Dienstag auf der Plattform X (früher Twitter) veröffentlichten Schreiben an den belgischen Premierminister Alexander De Croo äußerte er seine Erschütterung über den auf offener Straße verübten Anschlag auf zwei unschuldige Menschen.

"Dank des entschlossenen und mutigen Einsatzes Ihrer nationalen Sicherheitskräfte konnte die Situation unter Kontrolle gebracht und der Attentäter gestellt werden", würdigte er den Einsatz der belgischen Polizei. "Das zeigt: Es wird mit aller Konsequenz gegen Terror und Hass vorgegangen - ein wichtiges Signal an die Welt." Nordrhein-Westfalen stehe im Kampf gegen den internationalen Terror fest an der Seite Belgiens.

Ein mutmaßlicher Islamist soll am Montag in Brüssel zwei Schweden getötet haben. Beim Zugriff der Polizei starb der Attentäter am Dienstag, wie das belgische Krisenzentrum auf X mitteilte. Demnach handelte es sich um einen 45-jährigen abgelehnten Asylbewerber aus Tunesien.

