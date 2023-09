Die 16 Bundesländer fordern angesichts der gestiegenen Energiekosten geschlossen einen zeitlich befristeten "Brückenstrompreis" zur Entlastung energieintensiver Unternehmen. Die Ministerpräsidenten und -präsidentinnen der Länder nahmen nach Angaben aus Länderkreisen am Donnerstag bei ihren Beratungen in Brüssel einstimmig eine "Brüsseler Erklärung an.