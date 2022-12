Der peruanische Fußballspieler und langjährige Schalker Jefferson Farfán hat sein Karriereende verkündet. "Nach so viel Freude und der Erfüllung meiner größten Träume ist es an der Zeit, dem Ball 'Adiós' zu sagen und diese schöne Etappe meines Lebens abzuschließen", hieß es in einer Veröffentlichung auf Farfáns Instagram-Account am Freitag. "Danke an alle für die bedingungslose Unterstützung, danke Fußball."