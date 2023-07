Fußball-Bundesligist 1. FC Köln hat seinen Abwehrspieler Timo Hübers mit einem langfristigen Vertrag ausgestattet. Wie der Club am Donnerstag mitteilte, hat der 26-Jährige seinen Kontrakt bei den Rheinländern bis zum 30. Juni 2026 verlängert. Hübers kam im Sommer 2021 von Hannover 96 und erzielte in Köln seitdem in 49 Bundesliga-Spielen vier Tore.

"Timo hat in seiner bisherigen Zeit beim FC eine tolle Entwicklung genommen, war die vergangenen eineinhalb Jahre Stammspieler sowie in vielen Phasen Mitstabilisator und wichtiger Kommunikator in unserem Defensivverbund", sagte Geschäftsführer Christian Keller. "Wir sind uns sicher, dass Timo sein bestes Leistungsniveau zukünftig noch konstanter abrufen kann."

