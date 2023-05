Der frühere Nationalmannschaftskapitän Michael Ballack rechnet nach einer Saison mit vielen Enttäuschungen mit personellen Konsequenzen beim FC Bayern München. "Natürlich in erster Linie im Kader", sagte der ehemalige Bayern-Profi am Sonntag bei DAZN. Zusätzlich aber durchaus auch bei den Club-Verantwortlichen. "Auch in der Bayern-Führung wird über die Positionen nachgedacht. Das ist normal beim FC Bayern", sagte Ballack: "Wenn du nicht gewinnst, wird jede Position hinterfragt und kritisiert. Man wird das mit Ruhe und der nötigen Gelassenheit nach Saisonende machen."

Der frühere Nationalmannschaftskapitän Michael Ballack rechnet nach einer Saison mit vielen Enttäuschungen mit personellen Konsequenzen beim FC Bayern München. "Natürlich in erster Linie im Kader", sagte der ehemalige Bayern-Profi am Sonntag bei DAZN. Zusätzlich aber durchaus auch bei den Club-Verantwortlichen. "Auch in der Bayern-Führung wird über die Positionen nachgedacht. Das ist normal beim FC Bayern", sagte Ballack: "Wenn du nicht gewinnst, wird jede Position hinterfragt und kritisiert. Man wird das mit Ruhe und der nötigen Gelassenheit nach Saisonende machen."

Die 1:3-Niederlage am Samstag gegen RB Leipzig bezeichnete der 46 Jahre alte Ballack als einen "Schock für die Spieler, die Verantwortlichen und den gesamten Verein, weil du es jetzt natürlich nicht mehr in der eigenen Hand hast, deutscher Meister zu werden". Der frühere Mittelfeldspieler sagte weiter: "Das ist nicht Bayern-like, das war ganz anders in den letzten Jahren." Allerdings spiegelte die Pleite "so ein bisschen die letzten Wochen und Monate wider, dieses Spiel noch aus der Hand zu geben". München hatte mit 1:0 geführt.

Es gelte nun, viel aufzuarbeiten. "Die Bayern sind verantwortlich und selbstkritisch genug, um jeden Stein umzudrehen. Das wird dann auch passieren", sagte Ballack vor der Begegnung von Borussia Dortmund beim FC Augsburg: "Diese Fehler werden schonungslos angesprochen und dann gibt es meist auch personelle Änderungen."

FCA-Kader Bundesliga-Spielplan Bundesliga-Tabelle FCA-News Infos zum Spiel BVB-Kader BVB-News